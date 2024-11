Libera fino alla fine Giuseppina morta a 104 anni si era fatta conoscere da tutta Italia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è spenta a 104 anni a Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara, Molinari. Per tutti era nonna Giosè, una donna caparbia e capace di lasciare un segno nel cuore di tutti quelli che l'hanno conosciuta. "Era una beniamina del paese, amata da tutti e ci dispiace molto per la sua scomparsa. Ci lascia una donna molto dinamica, forte e tenace, che lasciava dimenticare quale fosse la sua età anagrafica. Non dimenticheremo quello che ha dato alla comunità", ha dichiarato al Corriere della sera il sindaco di Vigarano Mainarda, di cui Vigarano Pieve è frazione, Davide Bergamini. Si era distinta quando, nella notte tra l'11 e il 12 marzo scorso, era stata sorpresa dai carabinieri di Bondeno a guidare la propria Fiat Panda con patente e assicurazione scadute.