Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, rinascita e vittoria: in due parole, il racconto di una giornata pazzesca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo la grande paura, buona la prima. Nel senso di prima uscita dell'Italtennis nelle finali di Davis a Malaga, laddove l'obiettivo della squadra azzurra è quello di bissare il trionfo del 2023. Tuttavia useremmo un condizionale è d'obbligo dopo le sofferenze patite ieri contro l'Argentina, cancellate da, schierato sia in singolare che in doppio con un eccellente Berrettini. Contro la nazionale sudamericana che ha buoni giocatori ma non ottimi, è stato così necessario il solito miracolo diche ha devastato Baez (6-2, 6-1) dopo che Lorenzo Musetti aveva dato vita a uno psicodramma contro Cerundolo, affogando in due set fallimentari (6-4, 6-1) e portando l'Italia in svantaggio 0-1. Dopo l'1-1 firmato, a quel punto è stato necessario il doppio che ha regalato all'Italia un rassicurante 2-1 grazie al duo inedito formato da Berrettini e dal rosso di Sesto in versione salvatore della patria tennistica.