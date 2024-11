Allagamenti strade chiuse e blackout | notte di preoccupazione in provincia di Pistoia

Leggi su Corrieretoscano.it

: superlavoro per la protezione civile indiper la perturbazione che dal pomeriggio del 21 novembre ha attraversato il territorio.Tanta lae numerosi gli interventi di soccorso. Per la nottata sono stati aperti e attivati i Coc di Montale e Agliana ma la situazione si è alla fine rivelata complessa ma non drammatica: sono statealcunesecondariee via di Brana, al confine frae Quarrata. Chiusi in nottata, come ha annunciato sui social il sindaco Alessandro Tomasi, il sottopasso di Ponte Europa e via Vecchia Pratese all’altezza del Chiodo in direzione Chiazzano e via Croce e Acqualunga.La zona di Badia è rimasta senza luce a causa della cabina elettrica fuori uso. E-Distribuzione ha preso in carico anche gli interventi su via Mammianese, via della Madonna, via Mosino, via Tazzerina.