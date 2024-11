A Man on the Inside | la storia vera del detective dilettante di 83 anni che ha ispirato la sitcom di spionaggio

Leggi su Cinefilos.it

A Man on the: ladeldi 83che haladiIl personaggio di Ted Danson trova un nuovo scopo in A Man on thedi Netflix, proprio come l’uomo della vita reale che hala. Creata da Michael Schur, la serie segue Charles, vedovo e pensionato, che viene assunto da un’investigatrice privata di nome Julie (Lilah Richcreek Estrada) e va sotto copertura in una casa di riposo di San Francisco per risolvere un furto.Se la trama comica vi suona familiare, è perché è stata ampiamente ispirata dal documentario del 2020 The Mole Agent, presentato in anteprima al Sundance e che ha ottenuto una nomination agli Oscar. Il film documentava l’allora ottantatreenne Sergio Chamy mentre si infiltrava in una casa di riposo cilena per cercare segni di abusi sugli anziani.