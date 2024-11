Lanazione.it - Studio della Sant'Anna: dall'interazione robot-animali le soluzioni per la crisi climatica

Pisa, 21 novembre 2024 - L’trapuò offrireinnovative allae ambientale. È questa la tesi proposta da due scienziati europei, Thomas Schmickl, professore presso l’University of Graz, e Donato Romano, ricercatore presso l’Istituto di BioicaScuola Superioredi Pisa, in un articolo pubblicato sulla rivista Scienceics. Non è più infatti il tempo di controllare e sfidare la natura: per rispondere ai cambiamenti climatici, alla perditabiodiversità e a tutte le emergenze ambientali che attanagliano il pianeta, sono necessarie nuoviin grado di integrare biologia e tecnologia. “L’obiettivo è quello di sviluppare simbiosi tra organismi viventi e macchine in grado di generare proprietà collettive emergenti utili per la comprensionecomplessità biologica, promuovere una gestione ambientale sostenibile, ispirarein ingegneria, e fornire supporto in ambienti estremi” dichiara Donato Romano.