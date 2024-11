Sport.quotidiano.net - Ravenna, è Drapelli il re di Coppa. Blitz a Lentigione, ora una marchigiana

: Delti 6,5, Cortesi 5,5, Manzotti 5, Pari 5,5 (8’ st Nappo 5), Nanni 5 (18’ st El Adnani 5), Lombardi 5,5 (10’ st Gobbo 5,5), Manco 5, Bonetti 5, Pastore 5 (29’ st Sabba sv), Grieco 5,5, Martini 5 (26’ st Frimpong 5). A disp. Zovi, Piccioni, Ferrari, Baratta. All. Cassani.: Galassi 6,5, Mandorlini 7, Mauthe 6 (31’ st Amoabeng 6,5), Guida 7, Crosariol 6,5, Calandrini 7 (46’ st Villa sv), D’Orsi 6,5, Agnelli 6,5,7, Di Martino 6 (1’ st Biagi 6,5), Fiori 6,5 (31’ st Raimondo 6). A disp. Gardini, Di Renzo, Lordkipanidze, Onofri, Milan. All. Marchionni. Arbitro: Prencipe di Tivoli. Rete: 23’ pt. Note – Spettatori 350 circa. Ammoniti: Bonetti,, Di Martino. Angoli 6-2 per il. Recupero 1’ e 5’.(Reggio Emilia) La prima delle due sfide col il– questa al "Levantini" della cittadina reggiana – in meno di un mese, trae campionato, va alche si impone 1-0 e passa agli ottavi diItalia di categoria nei quali affronterà Vigor Senigallia o Castelfidardo.