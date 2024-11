Ilrestodelcarlino.it - Pennellate la vostra pizza a piacere: degustazioni di marca con il progetto di Linfa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 21 novembre 2024 – Prendete una, fate conto che sia una tavolozza: sarete voi a spennellarla di gusto, farcendola con gli ingredienti che vi saranno messi a centro tavola e naturalmente mangiandola. E’ questa l’originale proposta che Adele Cerisoli farà venerdì 22 novembre nel suo ristorante pizzeria “La Palomba” di Mondavio, nell’ambito del“Pizze di” organizzato in tutta la regione da, azienda speciale della Camera di Commercio Marche. L’appuntamento è per venedì 22 novembre alle 20,30. Dopo una introduzione con la zuppetta di ceci e lenticchie di San Sisto, appariranno in tavola le pizze da colorare e farcire: sulla base di mozzarella fiordilatte, potete aggiungere a vostro piacimento olive, salame ciauscolo, favetta di Fratte Rosa, coppa di testa, mimosa d’uovo, tartufo nero pregiato e scaglie di formaggio di fossa.