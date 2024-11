Ilrestodelcarlino.it - Neve oggi in Emilia Romagna: a quale quota cadrà

Modena, 21 novembre 2024 – Freddo risveglio in Appennino,in Emila-: termometro sceso a meno 6,2 sulla vetta del Cimone, meno 3 a Pavullo nel Frignano e in varie località montane del Modenese. Con l’abbassamento delle temperature, sono subito entrati in funzione la notte scorsa gli impianti d’innevamento programmato nel comprensorio del Cimone (Sestola, Fanano, Riolunato). A questo primo manto di, nel pomeriggio-serata è previsto l’arrivo difresca inMeteo aggiorna sulle ultime previsioni: ‘Nelle prossime ore sul nostro Appennino il modello Arome vede valori fino a 100 mm di pia sul crinale tra parmense, reggiano, modenese e bolognese con addirittura possibili punte di 150 mm tra modenese e Toscana. Quindi c'è da aspettarsi un aumento di torrenti e fiumi tra il tardo pomeriggio e la serata/notte, come già riportato dall'allerta della Protezione Civile emessa ieri.