Anteprima24.it - Incidente nella notte, auto si ribalta: 22enne in gravi condizioni

Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimostradale questaverso le 3:00. Il 118 ha contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per un’ta in via Malche, nel comune di Giffoni Sei Casali (Sa), con a bordo 2 ragazzi di 21 e 22 anni.All’arrivo sul posto, la squadra dei caschi rossi di Giffoni Valle Piana ha dovuto estrarre dalle lamiere della vettura accartocciata il giovane ventiduenne ed affidarlo alle cure del 118, vigile ma in, mentre la ragazza era già riuscita ad uscire dall’abitacolo. Miracolosamente sfiorata una tragedia. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso e per capire l’eventuale coinvolgimento di altremobili. L'articolosiinproviene da Anteprima24.it.