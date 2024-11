Ilrestodelcarlino.it - Chef stellati e rievocazioni storiche. Un progetto Unesco per il territorio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stata affidata alla Cooperativa sociale Work and Belong, una delle azioni legate al"Festina lente – Affrettati lentamente. Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po. Un’esperienza fra natura e cultura", che vede la partneship tra i Comuni di Comacchio, Ferrara (ente capofila) e Ostellato ed è finanziato attraverso il Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’patrimonio mondiale dell’umanità. Come si legge nella Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Comacchio, l’azione affidata è relativa agli "Eventi rinascimentali fra cultura e natura – Comacchio". Come da capitolato, si richiede la realizzazione di unche preveda la realizzazione di una serie di attività.