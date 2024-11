Ilrestodelcarlino.it - Badia Polesine: rubano pc portatili e medaglie in una scuola. Arrestate due persone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 novembre 2024 – Un furto finito sul nascere e una condanna lampo per i rapinatori. Questo è quanto successo nel corso della notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Rovigo hanno provveduto ad arrestare due cittadini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 18 e 25 anni, residenti in provincia di Rovigo. I due giovani sono stati colti in flagranza durante un furto in un istituto scolastico di(RO). La telefonata di un cittadino L’intervento dei militari è stato possibile grazie alla segnalazione telefonica fatta da un cittadino del luogo, il quale aveva notato dueintrodursi all’interno del plesso scolastico. Giunti sul posto i carabinieri hanno individuato i due arrestati mentre cercavano di allontanarsi a piedi dal luogo del furto.