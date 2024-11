Ilfattoquotidiano.it - “53 coltellate non sono bastate, provi a farmi gli agguati e fallisci”: il trapper Rondodasosa contro Baby Gang e Simba La Rue. La replica: “Ti aspettiamo”

Il mondo della trap italiana si è acceso nella serata di ieri, 20 novembre:La Rue e. È quanto emerge dalle storie Instagram pubblicate dai treche, attraverso minacce, insulti e accuse di, hanno iniziato ad attaccarsi a vicenda.A far scattare la miccia è stato ‘Rondo’, all’anagrafe Mattia Barbieri, che sui social si è mostrato vicino al cartello che segna l’ingresso nel comune di Merone, città in cui vivrebbeLa Rue. Poco più tardi, ilmilanese ha poi pubblicato un’altra storia Instagram dalla stazione dei treni di Lecco, dove, invece, vivrebbe. Barbieri ha poi scritto: “le tue prepotenze non fanno paura a nessuno. Sei un internetster, 53(forse con riferimento all’aggresione subita danel 2022, ndr) non tiper smettere di fare lo scemo in giro con le persone.