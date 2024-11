Lanazione.it - Violenza in famiglia, bambina e madre sparite

La Spezia, 20 novembre 2024 – Una vicendare tormentata con zone d’ombra che hanno diviso unae l’ha portata a discutere del proprio futuro in un’aula del Tribunale della Spezia. Ma adesso che potrebbe riaprirsi una luce per tentare di riallacciare il rapporto interrotto da tempo tra padre e figlia laè “scomparsa“ insieme alla mamma. All’inizio di novembre infatti sono volate a Santo Domingo nonostante il divieto di espatrio sul quale l’avvocato spezzino Paola Lazzoni che tutela il padre della piccola vuole vederci chiaro. In questo momento la piccola, nata nel 2016 da genitori domenicani residenti da anni a Spezia, è lontana e per poter attivare la richiesta di rimpatrio prevista dalla Convenzione dell’Aia occorre che il giudice del Tribunale della Spezia accolga la richiesta di archiviazione del procedimento richiesta dal pubblico ministero Federica Mariucci e definisca la posizione dell’uomo.