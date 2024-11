Tutti gli arrestati per spaccio a l’aquila | una fitta rete smantellata dalla polizia

Leggi su Citypescara.com

Tra glifigurano Mario Mastracci, 47 anni, residente a Paganica, e Kujtim Rraboshta, 32 anni, albanese residente nel Piano Case di Tempera. Ai domiciliari sono stati posti Sala Orhan, 28 anni, residente al Progetto Case di Paganica; Sabat Rraboshta, 25 anni, residente a Gignano; Eugent Hoxhallari, 40 anni, residente a Sezze (Latina); Daniela Oana Sirbu, 30 anni, romena residente al Progetto Case di Tempera; e Tahir Selmani, 50 anni, macedone residente in via Antica Arischia. Altri due stranieri sono attualmente ricercati, tra cui un romeno di 28 anni che aveva afto l’appartamento.L’indagine, denominata “Fatto centro”, è stata condottasquadra mobile del, guidata da Marco Mastrangelo, con la collaborazione della sezione antidroga diretta da Nazareno Buccella. Le segnalazioni dei residenti riguardo all’insolito via vai di persone hanno dato il via alle investigazioni.