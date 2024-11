Imiglioridififa.com - Playstation svela le offerte del Black Friday 2024

Il periodo più atteso dell’anno per gli amanti del gaming è finalmente arrivato! Dal 22 novembre al 2 dicembre,celebra il(qui scopri come prepararti al meglio) con sconti su console, giochi, accessori, abbonamenti e molto altro. È il momento perfetto per acquistare quel titolo che desideravi da tempo o per regalare un’esperienza indimenticabile ai tuoi cari.Le promozioni da non perdereConsole e bundle:Bundle esclusivo PS5 – Cobalt Star di Fortnite, disponibile sia su direct..com che presso i rivenditori aderenti, fino a esaurimento scorte.Sconti suVR2, perfetto per immergersi in esperienze di gioco mozzafiato.Accessori:Controller DualSense, cuffie Pulse Elite e auricolari Pulse Explore a prezzi scontati.Coperture personalizzate per PS5 per dare un tocco unico alla tua console.