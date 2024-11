Ilrestodelcarlino.it - La crisalide: inclusione a teatro

Dopo una pausa forzata dovuta al periodo Covid, gli artisti straordinariamente abili della compagnia teatrale de ‘La’ (associazione di famiglie di disabili) si sono rimessi in gioco e, dopo settimane di prove, tanto impegnative e sfidanti quanto divertenti, sono pronti a debuttare nel nuovo musical, ‘Blues Brothers, il nero sfina’. Uno spettacolo ispirato al celebre film degli anni ’80 e, ancora una volta, questi artisti così speciali di cui fanno parte anche i ragazzi del ‘Dopo di noi’ della Cittadella del sole, sapientemente diretti da Fabiola Cannella, sapranno sorprendere, emozionare, divertire il pubblico che, sabato (ore 21,15, ingresso libero), gremirà ildelle Api per l’attesissima prima dello spettacolo. "La compagnia dellasi è rimessa in moto per uno spettacolo – dice Morena Pierangeli, presidente e anima della– che vedrà sul palco un cast di oltre 60 elementi.