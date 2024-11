Tvzap.it - “Grande Fratello”, clamorosa strigliata di Alfonso a Lorenzo

Leggi su Tvzap.it

News TV. Ieri, martedì 19 novembre, è andata in onda una nuova puntata del. Mariavittoria, Shaila, Luca, Javier sono i preferiti della casa, mentre Cesara Buonamici salva Federica e Beatrice rende immune Helena. Nel corso della messa in onda l’attenzione si è focalizzata su quest’ultima e Shaila, che in settimana hanno cercato di trovare un punto d’incontro per vivere serenamente. Dopo la messa in onda di una clip che mostrava il loro tentativo di riavvicinamento, scintille sono volate traSpolverato e la modella brasiliana. Leggi anche: “”, chi è finito dritto al televoto: i concorrenti a rischioLeggi anche: “”, choc sulla concorrente: scatta la denunciaIl confrontoIn settimana è scoppiato il primo litigio tra Shaila eper colpa anche di un confronto tra il modello e Helena.