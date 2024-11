Ilrestodelcarlino.it - Famiglie in crisi, niente supporti per la metà

Sotto le Torri ladei familiari che prestano assistenza congiunto con una patologia cronica, fa fatica ad accedere ai servizi di supporto: lo afferma iIl 56 per cento dei caregiver. Il dato emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute e Nomisma. Il problema numero uno è la burocrazia: le pratiche necessarie per fare richiesta sono indicate come un ostacolo da 53 intervistati su cento. Quasi un bolognese su due, inoltre, lamenta l’assenza di servizi specifici sul territorio (47 per cento) e il 44 per cento ritiene che manchino i programmi di formazione per affrontare l’assistenza. Infine, spesso si riscontra una scarsa flessibilità nel venire incontro alle esigenze delle(25 per cento). Guardando alla quotidianità di chi soffre di una cronicità, dalla ricerca emergono come utili alcuni servizi, in particolare la consegna a domicilio di ricette e medicinali (lo dice il 54 per cento), i servizi di consulenza che aiutano a individuare cure e altre opportunità di assistenza (51 per cento) e la possibilità di effettuare esami e ricevere assistenza infermieristica a domicilio (46 per cento).