.com - Eccellenza / Alma Fano, via Tridici ritorna Aiello

Leggi su .com

Il club del presidente Guidaalla scelta iniziale per cercare di dare una scossa e provare a vincere la prima partita di stagione per risalire in classificaVALLESINA, 20 novembre 2024 – L’rivede le sue decisioni ealle origini: via, ecco.“L’Juventus1906 comunica il ritorno in panchina di mister Antoniodopo una separazione iniziale fatta un po’ troppo frettolosamente. A lui vanno i migliori auguri di un proseguo di campionato certamente vincente”.Questo il comunicato della società granata presieduta da Salvatore Guida.Lunedì scorso, all’indomani della sconfitta al Diana di Osimo per 3-1, il club ha deciso interrompere il rapporto di collaborazione con misterchiamato a suo tempo per cercare di dare una svolta che non c’è stata.