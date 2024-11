Nerdpool.it - EA Sports FC 25 – Al via i Live Start Points

DA oggi, 20 novembre, comincia una nuova era per EAFC 25 perché da questo momento sono disponibili i. Questi punti permetteranno ai giocatori di modificare scenari reali nelle modalità Carriera e Manager per tutta la durata della stagione 2024/2025.Cosa sono isono un nuovo modo di vivere la Carriera Manager e quella Giocatore, che permettono di iniziare il proprio percorso a partire da eventi del mondo reale nei campionati di calcio europei della stagione 2024/2025. Saranno disponibili per i seguenti campionati:Premier LeagueLALIGA EASerie A EniBundesligaLigue 1 McDonald’sEFL ChampionshipBarclays Women’s Super LeagueLiga FGoogle Pixel Frauen-BundesligaArkema Première LigueInoltre, la maggior parte delle coppe riceverà aggiornamenti che riflettono l’andamento reale delle competizioni, creando così altri scenari possibili per i