Dongo, 25 aprile? No grazie, non abbiamo tempo. E l'Anpi s'arrabbia

Roma, 20 nov – Ha destato forti malumori da parte dell’associazione partigiani la decisione del sindaco del comune di, Mauro Robba, di non partecipare al comitato per gli 80 anni della ricorrenza del 25. Il comune, infatti, teatro della cattura di Mussolini, ha declinato l’invito. Con il sindaco che si è detto “molto impegnato”.Nulla di nuovoIl comune diha scelto di non partecipare. Ma va detto che questa scelta ha fatto scalpore per via degli avvenimenti storici avvenuti sul territorio. Il 25, infatti, dalle parti di Como – come in gran parte del resto d’Italia – da anni sembra non interessare più a nessuno. Infatti, solamente una ventina di sindaci sui 147 amministratori dei vari comuni della provincia di Como hanno aderito al comitato organizzativo a guida Anpi.