Gaeta.it - Camogli onora Piero Ottone, il grande giornalista ligure, intitolando un belvedere in suo nome

Il Comune diha deciso di rendere omaggio a, uno dei più illustri giornalisti liguri,unin sua memoria. Questa cerimonia, in programma per il 23 novembre, sarà un'importante occasione per ricordare la vita e la carriera di, il cui legame conè profondo, avendo scelto questa località come sua residenza fissa nel corso degli anni. La vita e la carriera di, nato a Genova il 3 agosto 1924, ha avuto un impatto significativo nel panorama giornalistico italiano. Già direttore del Secolo XIX e del Corriere della Sera, ha saputo conquistarsi un posto di rilievo e rispettabilità nel settore.ha iniziato la sua carriera nel dopoguerra, un periodo di grandi cambiamenti e transizioni per l'Italia, e ha continuato a lavorare in prima linea fino ai suoi ultimi anni.