Calhanoglu dall’eccezione alla regola | Inzaghi deve correre ai ripari

La situazione in stagione per Hakancon l’Inter non è sicuramente delle migliori. Il centrocampista dell’Inter ha già saltato diverse partite per problemi muscolari, a cui si aggiunge l’ultimo problema con la Turchia. In tutto questo, occhio anchesqualifica per il caso ultras. Insomma, Simoneai– Le presenze raccolte fin qui da Hakancon la maglia dell’Inter in stagione sono in totale 12. Nove in campionato, tre in Champions League. E non tutte dal primo minuto. Questo porta le sue assenze a quattro gare stagionali (tre in Serie A, una in Europa). A queste potrebbe aggiungersi però almeno un’altra partita, ovvero quella della prossima giornata contro l’Hellas Verona. Le sue condizioni dopo l’ultima uscita con la maglia della Turchia, contro il Galles, non sono infatti delle migliori.