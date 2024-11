Lapresse.it - Black Friday 2024, Codacons: vale 4 miliardi tra acquisti nei negozi e online

Ildarà vita in Italia a un giro d’affari da circa 4di euro trae neifisici. Lo afferma ilin occasione del periodo di offerte e promozioni che quest’anno partirà ufficialmente il 29 novembre. Il 47% dei cittadini acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti (+5% rispetto allo scorso anno), ma se si considera anche la fetta di “indecisi” e di coloro che valuteranno all’ultimo se aderire o meno alle offerte, la percentuale degli interessati balza all’85% – afferma il– La parte del leone la farà ancora una volta il web, con oltre 6su 10 (il 65%) che saranno effettuatisulla varie piattaforme di e-commerce, per un controvalore delle transazioni digitali di oltre 2,6di euro.: Attenzione ai prezzi durante ilMassima attenzione tuttavia ai prezzi, con una fetta crescente di consumatori che deciderà all’ultimo se e cosa acquistare, proprio sulla base degli sconti praticati dai venditori, allo scopo di contenere il più possibile la spesa e approfittare delle migliori offerte, sottolinea il, per cui prosegue inoltre la tendenza a sfruttare ilper anticipare i regali di Natale: in base alle stime dell’associazione, ben 1 acquisto su 2 effettuato durante il periodo di sconti sarà un regalo da destinare a parenti o amici in occasione delle festività, consolidando così il trend degli ultimi anni che registra uno spostamento dei consumi natalizi da dicembre a fine novembre.