Iltempo.it - “Attacco ingiustificato e denigratorio”. Si infiamma lo scontro tra governo e toghe rosse

Leggi su Iltempo.it

Resta alta la tensione trasul fronte dei migranti. E mentre le opposizioni vanno all'del decreto Flussi, che viene bollato come una 'crociata' tesa a colpire i magistrati, il Csm approva la risoluzione a tutela dei giudici di Bologna. La decisione del plenum di palazzo Bachelet arriva con 25 voti favorevoli e 5 contrari alla delibera della prima commissione, in difesa dei magistrati finiti al centro della bufera dopo aver rinviato alla Corte di giustizia europea il decreto legge 'Paesi sicuri' approvato dalper sbloccare la situazione dei trasferimenti in Albania. Intanto alla Camera prosegue, in commissione Affari costituzionali, la discussione sul decreto Flussi e dopo le polemiche sull'emendamento governativo approvato mercoledì notte, che aggiorna l'elenco dei 'paesi sicuri' di origine dei richiedenti asilo, inserendo anche Egitto, Bangladesh e Marocco, le critiche delle opposizioni si concentrano su altri due emendamenti: da una parte la secretazione dei contratti per gli affidamenti e le forniture a paesi terzi nell'ambito degli accordi legati al controllo delle frontiere; dall'altra il cambio di competenza per le convalide dei trattenimenti nei cpr, che passa dalle sezioni specializzate dei tribunali civili, alle corti d'appello, e viene ribattezzato dalle opposizioni 'emendamento Musk', perché presentato dopo le esternazioni di Mister X sui giudici italiani.