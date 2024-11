Terzotemponapoli.com - Aspettando Napoli-Roma, parla Michele Plastino

A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’, è intervenuto. Di seguito le dichiarazioni del giornalista -non solo- e noto conduttore nelle televisioni locali (senza dimenticare gli anni nelle emittenti campane). “Per me è una gara difficile, ed è molto importante. Conosco bene Ranieri, è un mio vecchio amico che proprio ami regalò una gioia sportiva, perché consentì alla mia squadra di dilettanti di fare un’amichevole proprio contro gli azzurri e gliene sono ancora grato”.La ‘preparazione’ di Ranieri verso la sfida di“Ranieri è uno che lavoro molto sulla testa dei calciatori, sulla psicologia, sull’anima. La prima cosa che avrà detto ai giallorossi è la portata dell’incontro con la squadra partenopea. Per lui è la migliore partita che potesse capitargli, perché ha niente da perdere e tutto da guadagnare, dal momento che perdere ain questo momento non sarebbe una sorpresa”.