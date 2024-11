Ilgiorno.it - Adolescenti, nasce un centro di ascolto

Inaugurato a Somma Lombardo, nella ludoteca dell’asilo Galli, il nuovoper la famiglia. L’obiettivo del progetto è stato illustrato dal vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Stefano Aliprandini: "Ilvuole offrire uno spazio dedicato aglie alle famiglie e un sostegno a cui affidarsi nei momenti più difficili". Uno spazio per provare a identificare i disagi degli, l’affettività e le dipendenze da gioco o sostanze. Aliprandini ha specificato: "Anche a scuola sono segnalati i casi di disturbo dell’apprendimento o dell’attenzione. Per questo credo che sia importante mettere a disposizione dei ragazzi e delle famiglie uno spazio, di approfondimento e socializzazione per affrontare questi problemi". Il servizio sarà modulato in base alla necessità del singolo caso.