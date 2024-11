361magazine.com - USA, Melania Trump non si trasferirà alla Casa Bianca?

Leggi su 361magazine.com

L’indiscrezione della CNNOra che Donaldha rivinto le elezioni americane si torna a parlare anche del ruolo di, First Lady.Secondo la CNN, come garantiscono fonti vicinedonna: «non siassieme a Donald».Continuerà a fare avanti e indietro tra la Florida e New York, dove uno dei figli della coppia, il più piccolo Barron, frequenta l’Università.Sarebbe la prima volta che un Presidente americano sia solo, nessuna First Lady ha mai lasciato solo il Potus.Del resto già in queste settimane la moglie diha fatto capire le sue intenzioni. Il 13 non ha infatti partecipato all’incontro con Joe Biden e la moglie Jill dopo la vittoria del magnate.Non è cosa nuova chee il marito siano in crisi o che comunque la donna non sia particolarmente legata al marito.