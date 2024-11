Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 19 novembre 2024: i sospetti di Michele

Saviani non si fiderà di Gennaro Gagliotti, come segnala ladi Unaldi martedì 19. Il giornalista, negli ultimi tempi, ha dovuto accettare che Roberto Ferri diventasse il nuovo proprietario di Radio Golfo 99 e ha temuto per il proprio futuro professionale. L'imprenditore, però, ha rassicuratoe gli ha detto che il suo programma continuerà. Tuttavia, Ferri si è subito messo all'opera per aumentare gli introiti dell'emittente radiofonica e ha deciso di fare affari con Gennaro Gagliotti.Roberto, in particolare, ha imal figlio Filippo di liberare degli spazi pubblicitari per cederli proprio all'uomo., osservando bene l'atteggiamento di Gagliotti, comincerà a sospettare che possa nascondere qualcosa di molto losco. Intanto, Mariella si renderà finalmente conto delle motivazioni che spingono Castrese a nascondere a tutti, soprattutto ai propri familiari la sua omosessualità.