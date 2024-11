RussiaPutin aggiorna dottrina nucleare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.45 Secondo quanto riporta la Tass, il presidente russo Putin ha firmato un decreto chelaampliando la categoria di Stati e alleanze militari soggette a deterrenza. L'aggressione di uno Stato noncon partecipazione o sostegno di un Paesesarà considerata attacco congiunto. La rispostarussa è possibile in caso di minaccia alla sua sovranità anche con armi convenzionali, in caso di attacco alla Bielorussia, in caso di lancio di armi nucleari con qualsiasi mezzo che passi i confini.