Regionali Schlein | abbiamo vinto grazie a unità e umiltà

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 nov. (askanews) – “I motivi delle belle vittorie di ieri con Michele De Pascale e con Stefania Proietti sono l’e l’. Perché anche in una politica che si è incattivita, e penso che purtroppo questo abbia qualcosa a che fare con l’alto astensionismo chevisto anche in questa tornata,visto due campagne elettorali fatte invece all’insegna dell’, della coesione delle nostre coalizioni diverse e plurali e anche l’del Partito Democratico che ha ottenuto dei risultati impressionanti come ricordava, ma pure dell’”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyintervistata a “Il cavallo e la torre” su Rai Tre. “Anche davanti alla campagna aggressiva di queste destre, con la strumentalizzazione dell’alluvione” in Emilia Romagna “e anche” in Umbria “visto tanta aggressività verso Stefania Proietti, ecco i nostri candidati – ha sottolineato– non hanno mai risposto con l’aggressività, ma con l’dell’ascolto e con le nostre proposte su quello che vogliamo fare, sulla sanità, la scuola, il lavoro dignitoso, i salari”.