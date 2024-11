Lettera43.it - Meloni in difesa di Delmastro: «Si riferiva alla mafia», e Valditara: «C’è un problema migranti»

In un punto stampa a margine del G20, Giorgiaè intervenuta sulle polemiche che hanno recentemente colpito, nel tentativo di compattare il governo dopo la doppia sconfitta in Umbria ed Emilia-Romagna. Andando con ordine, la premier è tornata sulle parole del sottosegretarioGiustizia, colui che ha dichiarato di provare «un intimo piacere nel vedere i criminali non respirare» dietro i vetri delle nuove auto blindate in dotazionepolizia. «Si», ha detto, «ha detto che gode nel vedere non respirare la», ha puntualizzato. La presidente del Consiglio ha poi anche parlato di politica estera, confermando il sostegno a Kyiv «finché ci sarà una guerra».: «Le cause della violenza sulle donne sono molteplici, dobbiamo affrontarle tutte quante»Poiha voluto abbracciare le tesi del ministro dell’Istruzione, che durante la conferenza stampa di presentazioneCamera dei deputati della Fondazione Cecchettin, al quale era presente anche Gino, il padre della 22enne uccisa da Filippo Turetta, ha affermato come «la lotta al patriarcato» sia «ideologia», e che «c’è una correlazione tra la violenza sulle donne e l’immigrazione illegale».