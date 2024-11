Ilrestodelcarlino.it - Maceratese tra luci e ombre: "Serviva maggiore lucidità"

"Abbiamo fatto una buona gara fino alla mancata concessione del rigore su Cognigni, poi siamo andati dietro al risultato mentre se avessimo mantenuto ladità avremmo potuto chiudere prima la partita". È l’analisi di Matteo Possanzini, allenatore della, sulla vittoria conseguita sul campo dei Portuali Dorica, con la Rata che ha scavalcato il Montecchio e ora si trova al secondo posto in classifica, a -1 dal Chiesanuova. "Sapevamo – dice – che sarebbe stata una gara tosta contro un avversario che ci avrebbe aspettato, abbiamo avuto pazienza e gestito bene la palla. Nel primo tempo abbiamo magari concluso poco attaccando bene la porta e il secondo palo dove nascono i gol, nel contempo abbiamo concesso zero agli avversari". Poi l’arbitro non ha rilevato gli estremi del rigore su fallo subito da Cognigni.