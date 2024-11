Lanazione.it - L’assedio dei bus. Divieti lettera morta e la doppia fila è realtà: “Ma serve una regia”

Firenze, 19 novembre 2024 – Dovrebbero essere dieci minuti, il tempo di far scendere o far salire i turisti. Lo dice anche il segnale con divieto che sventola in bella vista sul lungarno Pecori Giraldi. Invece le soste s’allungano, spesso ino tripla, lungo un marciapiede dove si annidano anche abusivi, borseggiatori e pusher. Benvenuti nella giungla tra code chilometriche ai checkpoint e soste selvagge che fanno imbufalire i fiorentini. Scaricano i turisti e aspettano a ripartire. Dieci, quindici, venti minuti, mezz’ora. Intorno alle 15 si contano otto bus incasellati l’uno dietro l’altro, per chi arriva il posto non c’è e deve accontentarsi di unain attesa che i colleghi liberino lo stallo. Arrivano dalla Polonia, dalla Spagna, dalla stessa Italia. E naturalmente non manca l’automobilista imbestialito che mette il piede sull’acceleratore e una mano sul clacson.