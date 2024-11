Quifinanza.it - Imposte sull’acquisto di un immobile, se il notaio non le versa spetta alle parti farlo

Cosa succede nel caso in cui ilnon dovessere lerelative ad una compravendita immobiliare? E se il professionista ha regolarmente incassato le suddette somme, ma non ha provveduto arle al Fisco? Alla cassa dovranno passare le, che dovrannore quanto dovuto.A fare il punto della situazione su questo argomento ci ha pensato la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024, grazie alla quale ha chiarito che, nel caso in cui unin sede di registrazione di un atto di compravendita immobiliare non abbiato ledovute, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di rivalersi sullecontraenti, anche se queste hanno provveduto a consegnare alle somme necessario per saldare le.Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di analizzare il caso preso in esame.