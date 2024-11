Ilfattoquotidiano.it - Il G20 in Brasile non aiuta la Cop29 a Baku: tutti si impegnano ad affossare l’addio al fossile. Finanza climatica, negoziati in salita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Senza un accordo sulla nuova struttura dellainternazionale sul clima, ladipuò dirsi fallita. Ed è per questo che dal G20 in corso inè arrivato il sostegno a un accordo che, a dire il vero, i Paesi stanno ancora facendo fatica a stringere. Ma se sul fronte delle risorse necessarie per la transizione ecologica gli osservatori nutrono speranze, non sono certo positivi i segnali sulla mitigazione, quindi sugli impegni per ridurre le emissioni, abbandonando l’era dei combustibili fossili. Neppure i segnali che arrivano dal G20 sono incoraggianti. Nella dichiarazione finale non appare un chiaro indirizzo sull’uscita dall’era, sebbene vengano citati i risultati raggiunti durante la Cop28 di Dubai dello scorso anno, dove per la prima volta i combustibili fossili erano stati inseriti in un documento ufficiale.