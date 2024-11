Gamberorosso.it - "Ho aperto 85 pizzerie, ora assumo gli anziani". La storia dell'italiano che ha reso popolare la pizza napoletana in Giappone

Leggi su Gamberorosso.it

Salvatore Cuomo. Un nome che magari in Italia non dirà molto ma che è protagonista di una case history che vale la pena raccontare. Ambientazione: Asia. Numeroaperte: 85. Mire future: il mercato dei distributori disurgelata. Cinquantadue anni compiuti, nato a Napoli da papàe mammase, si trasferisce ina soli 11 anni. Un trasferimento indigesto, tanto che sedicenne se ne torna in Italia per finire gli studi di cucina, «non è un posto facile dove adattarsi, in più ero nel pieno'adolescenza. ho preferito di gran lunga tornare in Italia», confessa. Se non fosse che in seguito alla morte del padre è dovuto rientrare in. Evento che gli ha cambiato definitivamente la vita.Quando hail suo primo ristorante in?Apro insieme a un socio il ristorante pizzeria Salvatore nel 1997 a Tokyo.