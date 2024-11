Gaeta.it - Due giovani irregolari fermati per rapine in serie a Padova: i dettagli dell’operazione

Facebook WhatsAppTwitter La squadra Mobile diha arrestato un diciottenne tunisino e un suo coetaneo egiziano, entrambi in situazione dità e senza fissa dimora. I due ragazzi sono sospettati di essere coinvolti in diverseavvenute nel quartiere Sacra Famiglia di, un’area che nelle ultime settimane ha visto un aumento della criminalitàle.I fatti del 30 ottobreIl 30 ottobre, i duehanno rapinato un ragazzo di soli 15 anni, approfittando della sua vulnerabilità mentre tornava da scuola. Gli aggressori hanno sottratto il telefono dalla tasca dei pantaloni della vittima. Quando il ragazzo, spaventato e incredulo, ha chiesto di riavere indietro il suo cellulare, uno dei due lo ha colpito con uno schiaffo, intimorendolo ulteriormente, per poi darsi alla fuga.