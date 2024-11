Formiche.net - Cavi a rischio. Una nuova fase di attacchi (russi) nel Baltico?

“È probabile” che l’attacco al cavo sottomarino tra Germania e Finlandia sia un caso di sabotaggio. Lo ha affermato Boris Pistorius, ministro della Difesa tedesco, rispondendo alle domande dei giornalisti all’arrivo al Consiglio Affari Esteri in formato Difesa.L’infrastruttura in oggetto è il cavo per dati e comunicazione C-Lion1, lungo 1.173 chilometri, che si sarebbe rotto a largo dell’isola svedese di Öland, nel Mar del. Il cavo è stato posato sotto il Marnel 2016 dalla società statale finlandese Cinia per la rete in fibra ottica. “Fortunatamente ci sono diversidati tra la Finlandia e l’estero, quindi un singolo guasto ad un cavo non influisce sul traffico internet”, ha dichiarato Samuli Bergström, responsabile del Centro di sicurezza informatica di Traficom, l’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni, evidenziando l’importanza della ridondanza in questo settore.