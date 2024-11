Spazionapoli.it - Bianchini: “Il progetto Napoli si basa sull’integrità. Scudetto? Nessun club raggiungerà quel traguardo”

Tommaso, Chief Revenue Officer della SSC, ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando diversi temi importanti. In casaè partito un nuovoche durerà per i prossimi anni. Il presidente De Laurentiis, oltre al tecnico e ai calciatori, ha deciso di affidarsi ad uomini esperti in diversi settori. Tra questi, è presente anche Tommasoche riveste un ruolo cruciale all’interno della società.Il CRO delcampano è intervenuto a margine di un evento importante direttamente dallo stadio Olimpico di Roma. All’interno delsono stati toccato diversi temi importanti, legati alla società azzurra e non solo. Di seguito le dichiarazioni di Tommaso: “Ilvuole coinvolgere le sue Curve e i tifosi”Tommaso, Chief Revenue Officer della SSC, è intervenuto al Global Stage del Social Football Summit tenutosi allo stadio Olimpico di Roma.