Autostrada A4, chiusure notturne dei tratti Dalmine-Seriate e Bergamo-Dalmine

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività connesse all’ampliamento dello svincolo esterno della stazione di, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:– sarà chiuso il tratto compreso tra, verso Brescia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, percorrere la viabilità ordinaria: SS470 Dir verso Lecco/Como/Ponte San Pietro, SS671 verso/Lovere/Crema e rientrare in A4 a;– sarà chiuso il tratto compreso tra, verso Milano. Si precisa che, in considerazione della chiusura sopra indicata, la stazione disarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia. In alternativa, si consiglia:– per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, percorrere la viabilità ordinaria: SS671 verso Lecco Como per circa 6 km, seguire poi le indicazioni per/Milano lungo la SS470 Dir e rientrare in A4 alla stazione di;– per la chiusura dell’entrata diverso Milano:;– per la chiusura dell’entrata diverso Brescia: