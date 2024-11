Ilfattoquotidiano.it - Angelina Jolie presenta il figlio Knox sul red carpet dei Governors Awards: “Assomiglia molto a papà Brad Pitt”

Fotografi impazziti per l’arrivo sul reddeidi. L’attrice di Hollywood non era da sola, ma dolcemente accompagnata dalsedicenne. Un debutto vero e proprio dal momento che il ragazzino, gemello di Vivienne che ha rinunciato al cognome paterno, è sempre stato defilato e ha interessi – al momento –lontani dallo showbusiness.Il gran gala deiè una cerimonia di premiazione annuale, ospitata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), presso la Grand Ballroom dell’Hollywood and Highland Center di Hollywood. La presenza dellanon è un caso perché è indicata come una delle possibili vincitrici dei prossimi Oscar come Miglior attrice protagonista per la pellicola “Maria” di Pablo Larrain, dove interpreta Maria Callas.