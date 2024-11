Iltempo.it - All'IRCCS San Raffaele un centro integrato per ricerca e diagnosi precoce

Ancora un riconoscimento di eccellenza e professionalità per l'San, l'Unità di Neuroscienze e Neuroriabilitazione diretta dal Prof. Paolo Maria Rossini è stata infatti inserita nell'elenco dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) della Regione Lazio. In quanto tale opererà per l'erogazione di esami diagnostici e farmaci per le varie forme di demenza. Tratto distintivo delsarà quello di focalizzarsi sulla prevenzione, laed il trattamento innovativo, anche riabilitativo, delle diverse forme di decadimento cognitivo. “Tale obiettivo” spiega Rossini, “sarà raggiungibile sia per l'esperienza maturata nei decenni passati, prima presso ilFatebenefratelli di Brescia (primo ed unicoriconosciuto per l'Alzheimer dal Ministero della Salute), poi presso il Policlinico del Campus Bio-Medico ed infine all'Università cattolica e Policlinico Gemelli di Roma, culminati nell'attività di coordinamento di progetti nazionali come quello di Interceptor e di progetti europei come AI-MIND dedicati all'Alzheimer.