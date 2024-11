Sport.quotidiano.net - Zenith fa tris, ecco il riscatto tanto atteso

Prato 3 Tuttocuoio 1PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Kouassi, Cecchi, Saccenti (65’ Rosi); Toci (53’ Bicchierini); Mertiri (73’ Falteri), Cellai (83’ Tempestini). A disp. All. Settesoldi. TUTTOCUOIO (5-3-2): Dainelli; Moretti, Bardini (75’ Benericetti), Salto Lomba, Lorenzini (75’ Ciotola), Contipelli (90’ Centonze); Fino, Russo (80’ Sansaro), Haka; Massaro (65’ Di Natale) Acosty. All. Firicano. Arbitro: Moro di Novi Ligure. Reti: 9’ Cellai, 52’ Contipelli, 79’ Kouassi, 81’ Falteri. Torna a sorridere laPrato nel girone D di serie D e lo fa superando per 3-1 il Tuttocuoio, al termine di una gara generosa e quasi senza sbavature. Un successo importantissimo, che fa salire a quota 11 i bluamaranto e permette loro di raggiungere il Prato, mantenere il passo delle dirette avversarie per la salvezza, United Riccione e San Marino, e distanziare ulteriormente il fanalino di coda Sammaurese.