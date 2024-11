Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 11:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra Ardeatina e Pontina è aperto a Monte Mario il tratto di viale dei monfortani tra via Trionfale via Acquedotto del Peschiera segnalato in precedenza chiuso per un incidente Code in smaltimento trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra Viale Togliatti raccordo in uscita dasi rallenta peranche sulla via Flaminia tra via di Grottarossa e vedi due punti verso il centro città rallentamenti anche sulla via Salaria tra via Gaiole in Chianti e lui per la tangenziale est ricordiamo che per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al prossimo primo dicembre le linee tram 25 8:14 hanno sostituito integralmente da bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito