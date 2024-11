Ilrestodelcarlino.it - Regionali, le urne in città. Affluenza in forte calo: ha votato un imolese su tre

Si profila un decisodell’anche ine negli altri nove comuni del circondario per le elezioniche decreteranno oggi chi succederà a Stefano Bonaccini alla guida dell’Emilia-Romagna. Alle 19 di ieri, a Imola si era infatti recato alleil 33,63% degli aventi diritto (qualcosa in meno rispetto alla media provinciale che si è attestata al 35,12%) contro il 60,91% della stessa ora di domenica 26 gennaio 2020, quando però si votava in un solo giorno. Non va meglio nel resto del circondario: al giro di boa di ieri sera prima dell’ora di cena, il comune nel quale in proporzione si eradi più era Mordano (36,74%); quello con meno elettori allerisultava invece Castel del Rio (27,15%). Questo il quadro completo dei dieci comuni del territorio: Borgo Tossignano 27,76% (contro il 58,10% del 2020); Casalfiumanese 29,69% (contro 60,39%); Castel del Rio 27,15% (58,39%); Castel Guelfo 33,43% (59,84%); Castel San Pietro Terme 34,96% (60,67%); Dozza 29,91% (59,37%); Fontanelice 30,73% (62,22%); Imola 33,63% (60,91%); Medicina 32,89% (56,28%); Mordano 36,74% (64,23%).