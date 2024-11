Cityrumors.it - Margaret Spada, tutto quello che ne ha causato la morte: è stata una catena di errori

Leggi su Cityrumors.it

Si svolgono oggi i funerali di, la 22enne morta per le complicazioni di un intervento al naso. Ecco cosa è successoA Lentini, in provincia di Siracusa, tutta la comunità è stretta intorno alla famiglia di, che oggi dovrà salutarla e accompagnarla nel suo ultimo viaggio. A Roma, nel frattempo, le indagini sulla suaproseguono, alla luce anche di ciò che è emerso dall’autopsia: a causarne il decesso, a soli 22 anni, sarebbeunadi errori iniziati già prima dell’intervento. Ecco quali sono le ipotesi degli inquirenti.Cosa ha ucciso: èunadi errori (cityrumors.it / ansafoto)aveva deciso di viaggiare fino a Roma per sottoporsi a quell’intervento al naso e l’aveva fatto proprio perché, da ciò che aveva visto online dello studio Procopio, le era sembrato professionale ed affidabile.