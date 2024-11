Calciomercato.it - L’annuncio su Vlahovic è tremendo: “Rischia di saltare diverse partite” | ESCLUSIVO

Il bomber serbo ha segnato 9 gol in questa prima parte di stagione. Il suo contratto con la Juventus scade a giugno 2026Quando si parla di Juventus, si parla quasi sempre di Dusan. Stavolta il serbo è finito nel mirino di molti tifosi e di parte della critica per le dichiarazioni rilasciate al termine di Svizzera-Serbia, gara valevole per la Nations League e terminata col punteggio di 1-1.Juventus, scoppia il ‘caso’(LaPresse) – calciomercato.itIl bomber bianconero è stato piuttosto esplicito ai microfoni della tv elvetica ‘RSI’, dicendo apertamente che gli piacerebbe giocare con un altro attaccante di fianco e non come unico vertice avanzato, come lo impiega Thiago Motta a Torino. L’altra ‘frecciata’ al tecnico juventino è stata in merito al lavoro dispendioso, a suo dire, che gli chiede l’italo-brasiliano.