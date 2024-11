Lettera43.it - Ercolano, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: tre morti

Un’è avvenuta nel pomeriggio dell’18 novembre in unadisituata al civico 94 di contrada Patacca, nella periferia di. Il bilancio provvisorio è di almeno tre vittime, una delle quali, secondo quanto riportato da Repubblica, un 18enne al primo giorno di lavoro, ma i soccorsi e le indagini sono ancora in corso per verificare l’eventuale presenza di altre persone all’interno della struttura al momento dell’incidente. L’ha generato un boato che è stato udito anche a diverse centinaia di metri di distanza, coinvolgendo i comuni limitrofi di San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola e Portici. Dalla zona dello scoppio si è alzata una densa colonna di fumo bianco, visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di, i sanitari del 118 e numerose squadre dei vigili del fuoco.