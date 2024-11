Ercolano esplode fabbrica di fuochi d’artificio | due morti si cercano dispersi – Il video

Leggi su Open.online

Una forte esplosione si è verificata in unadi. Ci sarebbero almeno dueaccertati, mentre le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono ancora alla ricerca di alcuni. Lo stabile di via Patacca, secondo le prime indagini non ancora confermate, potrebbe aver contenuto. Secondo quanto riporta Il Mattino, ci sarebbe un’enorme nuvola di fumo bianco visibile da vari chilometri di distanza. Il capannone sorge in una zona isolata trae San Giorgio a Cremano.November 18, 2024 L'articolodi: due, si– Ilproviene da Open.